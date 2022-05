Efteling: Danse Macabre

Efteling deelt eerste ontwerp van Spookslot-vervanger Danse Macabre

De Efteling licht vandaag eindelijk een tipje van de sluier op over de attractie die het Spookslot gaat vervangen. Danse Macabre, zoals de 25 miljoen euro kostende toevoeging gaat heten, wordt een griezelige beleving in de geest van het Spookslot. Een ontwerp toont een huiveringwekkend kerkhof met enkele mysterieuze bewoners. Aan de linkerzijde is een gebouw zichtbaar met de naam Koetshuys. Op de achtergrond doemt een oude abdij op.



Over de sloop van het Spookslot was de afgelopen maanden veel te doen. Vandaag stelt de Efteling het publiek eindelijk gerust. Want hoewel het spookkasteel uit 1978 verdwijnt, komt er een attractie voor terug die een eerbetoon brengt aan het Spookslot en de iconische muziek; Danse Macabre van de Franse componist Camille Saint-Saëns. De naam van het muziekstuk wordt zoals verwacht ook de naam van de attractie.

Hoofdontwerper is Jeroen Verheij, die een sterke band heeft met het Spookslot. Hij staat bekend als een groot liefhebber van de 44 jaar oude attractie. Bovendien bracht hij als entertainer - in de rol van de griezelige gastheer IJzige IJsbrand - menig uur door in het slot. In een begeleidende video wandelt Verheij samen met collega Sander de Bruijn door het Sprookjesbos om te vertellen hoe belangrijk het gedachtengoed van de Efteling is. De boodschap: de Efteling zal nooit zomaar een iconische attractie verloren laten gaan.



Nabestaanden

Verheij liet zich inspireren door het werk van wijlen creatief directeur Ton van de Ven, de ontwerper van het Spookslot. Hij bekeek naar eigen zeggen meer dan honderd tekeningen die Van de Ven in de jaren zeventig voor het project maakte. De nabestaanden van de ontwerper worden op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van Danse Macabre. Zij zijn tot nu toe erg enthousiast en tevreden, meldt een woordvoerder.















Het attractietype, met een capaciteit van 1250 personen per uur, blijft nog even geheim. Verheij laat al wel los dat Danse Macabre geschikt wordt van kinderen van 8 jaar en ouder.



Pardoes Promenade

Er is overwogen om de oorspronkelijke gevel van het Spookslot te laten staan, maar het gebouw bleek technisch in een te slechte staat te zijn. Daarom wordt er een volledig nieuw attractiegebouw van 20 meter hoog neerzet. De locatie schuift een stuk op richting de Pardoes Promenade. Naar verwachting komt de ingang straks aan de andere kant te liggen dan nu het geval is, aan de zijde van wildwaterbaan Piraña.







Danse Macabre wordt onderdeel van een nieuw griezelig themagebied van 17.000 vierkante meter, waar ook ruimte is voor een souvenirwinkel, horeca en bijpassend entertainment. Het bouwterrein ligt midden in het park, dus bezoekers zullen er de komende jaren voortdurend mee geconfronteerd worden. De Efteling wil de overlast zo veel mogelijk beperken door het volledige project in 2024 in één keer op te leveren.



Eerste gesprekken

Over het vervangen van het Spookslot wordt al decennia gedubd. De eerste gesprekken over het huidige project vonden in 2018 plaats, aldus De Bruijn. Verheij werd er in het voorjaar van 2020 bij betrokken. Inmiddels heeft hij al meer dan honderd tekeningen gemaakt. Het ontwerpproces is echter nog niet volledig afgerond.



Het vandaag gepubliceerde ontwerp geeft nog niet veel weg, realiseert Verheij zich. "Het is een sfeerbeeld, dus het zegt niet zo veel, maar tegelijkertijd kun je er ook best veel uithalen", vertelt hij cryptisch. "Er zitten subtiele verwijzingen in waarvan je later wellicht zal zeggen: nu snap ik het." De sluitingsdatum van het Spookslot moet nog aangekondigd worden. Er komt een passend afscheidsmoment, belooft de voorlichter.