Floriade Expo

PVV-fractievoorzitter kraakt Floriade in Almere af: 'Gewoon een dorre vlakte'

De Floriade Expo 2022 in Almere is ten dode opgeschreven. Tot die conclusie komt Toon van Dijk, fractievoorzitter van de lokale PVV, na een bezoek aan de wereldtentoonstelling. Tijdens een bezoek met verslaggever Jeroen Holtrop van omroep PowNed trof hij vooral een hoop dorre vlaktes aan. "Ik denk niet dat er nog een oplossing is", verzucht de politicus.



In een videointerview laat Van Dijk zien waarom de Floriade al sinds de opening voornamelijk negatieve recensies krijgt: grote delen van het terrein ogen behoorlijk kaal. "Ik vind dit heel erg treurig", zegt hij. "Het is gewoon een dorre vlakte. Ik schrik hier echt wel van. Je zou verwachten dat er bloemen staan en dat mensen hier met plezier langslopen, maar het is gewoon een dorre bende."

De Floriade wordt betaald met gemeenschapsgeld. Dat maakt het extra pijnlijk, klaagt de PVV'er. "Dan gaat er zo veel belastinggeld over de balk en dit is wat je ervoor terugkrijgt." Tijdens het filmen treft het gezelschap ook een woordvoerster van de Floriade aan, die zich afvraagt waarom er gefilmd wordt zonder toestemming.



Bezoekersaantallen

In zes maanden tijd moet het tijdelijke themapark rond bloemen en planten meer dan twee miljoen mensen op de been brengen. Volgens Van Dijk lopen de bezoekersaantallen ver achter op de prognoses. Hij heeft vernomen dat er gerekend werd op 11.000 dagelijkse gasten, terwijl er in de praktijk hooguit enkele duizenden mensen per dag komen opdagen. De organisatie zelf houdt de bezoekerscijfers nog geheim.