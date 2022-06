Looopings

Merchandise van Looopings voor het eerst verkrijgbaar in een pretpark

De souvenirs van Looopings worden sinds kort ook verkocht ín een pretpark. Bezoekers van Attractiepark de Waarbeek in Hengelo komen nu Looopings-pins, Looopings-sleutelhangers en Looopings-sokken tegen. Het Twentse familiepark is een samenwerking aangegaan met Pretparkwinkel.nl, de leverancier van de Looopings-merchandise.



"Dankzij de samenwerking wordt het assortiment van Pretparkwinkel.nl voor het eerst fysiek aangeboden in een winkel in plaats van een webshop", vertelt eigenaar Nando de Kroon. "Daarnaast kunnen we samen unieke Waarbeek-items ontwikkelen, die zowel online als in het park verkrijgbaar zijn."

Waarbeek-manager Maikel Rutgers, verantwoordelijk voor entertainment en marketing, is blij met de uitwisseling. "Looopings is een gevestigde naam in de Europese pretparkwereld", zegt hij. "Je zult verbaasd zijn hoeveel jonge bezoekers het anno 2022 kennen en herkennen. Hoewel de site door veel mensen in de branche gevreesd wordt, vindt onze doelgroep het vooral een tof merk."



Prijzen

In het Overijsselse attractiepark worden dezelfde prijzen gehanteerd als online. Een metalen Looopings-sleutelhanger kost 5,95 euro, een paar Looopings-sokken 8,50 euro. Voor een pin moet 7,50 euro neergeteld worden.