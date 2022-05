Plopsaland De Panne

Foto's: Bumba-uitbreiding Plopsaland De Panne krijgt vorm

De constructie het nieuwe overdekte themadeel van Plopsaland De Panne staat deels overeind. Begin dit jaar is het oude Bumba-theater in het Vlaamse attractiepark gesloopt, om plaats te maken voor een modern complex met de naam Circus Bumba. Daarin worden een theater, een restaurant, een winkel, een darkride en verschillende kinderattracties ondergebracht.



De uitbreiding draait om de clown Bumba, bekend van de gelijknamige Studio 100-serie. Volgend jaar vindt de opening plaats. Enkele maanden na de sloop is een groot deel van het stalen geraamte al zichtbaar. Ook zijn er al betonnen wanden neergezet.

De Plopsa Group investeert 12,5 miljoen euro in het project. Wie benieuwd is naar het eindresultaat, kan de schuttingen bij het bouwterrein bekijken. Daarop staan sinds kort enkele nieuwe ontwerpen, naast reclame voor gereedschapsmerk Bosch. Er wordt gesproken over vijf nieuwe attracties.