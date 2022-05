Kermis

Zweefmolen op Groningse kermis stilgelegd na ongeluk: drie lichtgewonden

Bij een ongeluk met een zweefmolen op de kermis in Groningen zijn zondagavond drie personen lichtgewond geraakt. Het ging mis toen de gondels van de tientallen meters hoge attractie weer beneden waren na een ritje. De inzittenden stapten uit, maar toen ging de molen plotseling weer draaien.



Aanwezigen werden door de bakjes tegen de hekken geduwd. De eigenaar drukte onmiddellijk de noodstop in, maar dat kon niet voorkomen dat de bakjes tegen de hekken en tegen elkaar aan knalden. Drie bezoekers liepen kneuzingen en schrammen op.

Eén van hen, een 16-jarig meisje, moest behandeld worden aan een snijwond op haar been. "Mensen die nog niet zaten, werden aan de kant gebeukt", vertelt het slachtoffer aan RTV Noord. "Mijn stoeltje begon toen te draaien. Ik klapte tegen het ijzeren hek aan de zijkant aan en het stoeltje achter mij kwam met een vaart tegen mijn been aan."



Veiligheidseisen

Volgens de exploitant van Around the World, zoals de zweefmolen heet, was er sprake van een technisch mankement. "Dit kan en mag niet gebeuren", zegt hij in gesprek met de regionale omroep. "Ik heb deze attractie twaalf jaar, het is nog nooit gebeurd." De kermisattractie voldeed volgens de gemeente aan alle veiligheidseisen.



Inmiddels heeft er een reparatie plaatsgevonden, bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan Looopings. Het is nu wachten op een inspectie van keuringsinstantie TÜV Nederland. Daarna kan de molen waarschijnlijk weer vrijgegeven worden. De Meikermis in Groningen duurt tot en met zondag 22 mei.