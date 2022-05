Efteling: Danse Macabre

Ierse reisjournalist bezoekt de Efteling: 'Spookslot was hoogtepunt van de trip'

Is het Spookslot in de Efteling verouderd en achterhaald? Een Ierse journalist vindt van niet. Barry Egan bracht afgelopen maand een bezoek aan het Kaatsheuvelse attractiepark. Opvallend genoeg noemt hij het Spookslot in zijn reisverslag als de allerbeste attractie. Het spookkasteel uit 1978 wordt over enkele maanden gesloopt.



Egan werkt voor dagblad Irish Independent. De verslaggever, die meerdere dagen doorbracht in het resort, is lyrisch over de Efteling. Toch zijn het niet de darkrides, achtbanen of sprookjes die hem het meest konden bekoren. "Op onze tweede dag ontdekten we het Sprookjesbos: een feest voor onze verbeelding en zintuigen", schrijft hij. "Maar voor mij was het Spookslot het hoogtepunt van de hele trip."

Egan prijst de 44 jaar oude attractie volledig de hemel in. "Het voelde als een arthouse-horrorfilm geregisseerd door Fritz Lang, Ingmar Bergman of Robert Wiene. Het deed me zelfs denken aan Wiene's Das Cabinet des Dr. Caligari uit 1920 en Bergmans Det Sjunde Inseglet uit 1957, op het gebied van visueel verhalen vertellen over de dood."



Viool

De journalist was behoorlijk onder de indruk. "Bij de ingang van het kasteel prijkte een gapende mond. Een klok sloeg middernacht. Er verschenen plotseling demonen in het dak. Een hand kwam uit een graf omhoog en wees naar je, terwijl een andere hand de Danse Macabre speelde op een viool. Een andere grafsteen toont de Latijnse tekst Puella Innocenta, wat onschuldig meisje betekent."



Egan gaat in zijn reportage niet in op de plannen van de Efteling om het Spookslot na het hoogseizoen te slopen. Hij schrijft in de toekomst zeker terug te willen naar het park. "We zijn eerder in Disneyland Paris geweest, maar de Efteling is minder commercieel en de restaurants zijn oneindig veel beter en goedkoper. Het is een betere keuze voor gezinnen, want het is een minder hectische en veel authentiekere ervaring voor liefhebbers van kastelen, legendes, mythen, sprookjes, fabels en folklore."