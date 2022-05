Walibi Holland

Walibi Holland bevestigt: nieuwe achtbaan wordt single-rail coaster, opening in 2024

Walibi Holland gaat inderdaad een spectaculaire single-rail coaster bouwen van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction (RMC). Dat bevestigt Walibi-directrice Mascha Taminiau in een interne memo aan haar personeel, nadat het nieuws zondagavond al uitlekte via Looopings. Ze noemt ook al de exacte openingsdatum.



Taminiau was de afgelopen dagen in de Amerikaanse staat Idaho, bij het hoofdkantoor van RMC. Even verderop ligt Silverwood Theme Park, waar sinds vorig jaar een single-rail coaster staat. De directrice spreekt over "een geslaagde reis" met projectmanager Wiebe Damstra.

"Samen met Wiebe heb ik daar de laatste zaken afgerond met betrekking tot de aankoop van een supergave attractie, die RMC hier zal bouwen. Het gaat om een zogenaamde single-rail raptor." Raptor is de naam van het bijzondere baantype, dat bestaat uit één stalen spoor in plaats van twee. De achtbaan oogt daardoor als een soort heftige monorail met inversies.



Prototypes

Walibi heeft een Europese primeur te pakken, benadrukt Taminiau. "Het is niet de eerste in de wereld, want wij zijn geen fan van prototypes, wel de eerste in Europa." Over het baanverloop en het thema belooft ze haar medewerkers op een later moment te informeren.



Zoals we van Taminiau gewend zijn, durft ze ver op voorhand al een officiële openingsdatum aan te kondigen. Daarvoor moeten we nog bijna twee jaar geduld hebben. De nog naamloze nieuwe attractie, die volgens ingewijden gebouwd zal worden tussen de bestaande achtbanen Xpress: Platform 13 en Goliath, gaat volgens de directrice open op zaterdag 30 maart 2024.