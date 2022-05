Efteling: Danse Macabre

Griezelige aankondigingsvideo voor nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre: kerkhof komt tot leven

Het Spookslot verdwijnt, maar de Efteling blijft in griezelsferen. Dat wordt wel duidelijk na het zien van een aankondigingsvideo voor Danse Macabre, de attractie die het Spookslot gaat vervangen. Een kort filmpje toont een duister kerkhof dat 's nachts tot leven komt. Op grafzerken staan de namen Jozef Charlatan en Ignatus Violinist. Ook een zwarte kat komt voorbij.



De raadselachtige video is opvallend spannend, met huiveringwekkende scènes en schrikeffecten. Een bewuste keuze, zo vertelt hoofdontwerper Jeroen Verheij aan Looopings, want de nieuwe attractie mag best eng worden. "Kinderen zijn vandaag de dag veel meer gewend dan veertig jaar geleden." Men gaat uit van een minimumleeftijd van 8 jaar.

Voor het huidige Spookslot is in 1979 - een jaar na de opening - een weinig samenhangend verhaal bedacht dat bijna niemand kent. Dat gaat de prullenbak in. Onder leiding van Verheij is er een volledig nieuw verhaal ontwikkeld, met knipogen naar het huidige Spookslot. Muziek speelt een heel belangrijke rol.



Camille Saint-Saëns

De Efteling wilde per se vasthouden aan de soundtrack van het Spookslot, de beroemde Danse Macabre van de Franse componist Camille Saint-Saëns. "Die muziek hoort bij de Efteling", aldus Verheij. "Bijna iedere Nederlander of Vlaming die de muziek hoort, zal aan de Efteling denken."



Tegelijkertijd met de video kwam vandaag ook een eerste ontwerp naar buiten. Over het attractietype hult het park zich nog in stilzwijgen. "Maar het Spookslot is nu een vrij passieve ervaring, je staat te kijken achter glas", zegt Efteling-ontwerper Sander de Bruijn. "Wij als fans vinden dat prachtig, maar het doel is om álle bezoekers straks volledig onder te dompelen in de griezelbeleving."