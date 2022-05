Walibi Belgium

Video: bezoeker haalt halsbrekende toeren uit bij achtbaan in Walibi Belgium

Een bezoeker van Walibi Belgium heeft gezorgd voor een levensgevaarlijke situatie bij familieachtbaan Tiki-Waka. In de wachtrij voor de rollercoaster besloot hij zaterdag over een hek heen te klimmen om langs de richel van een overkapping te lopen, boven het water.



Met een takje in zijn handen klom hij voetje voor voetje richting de rail van Tiki-Waka, die ondertussen gewoon in bedrijf bleef. De halsbrekende toeren werden vastgelegd op camera door een omstander. "Lekker klimmen naast een achtbaantrack in Walibi", schrijft de filmer op Twitter.

Wat de knul met zijn bizarre actie wilde bereiken, is niet helemaal duidelijk. "De attractie bleef de hele tijd in bedrijf", vertelt de ooggetuige aan Looopings. "Ik heb een stuk of vijf karretjes langs de man zien vliegen." Tiki-Waka gaat 55 kilometer per uur.