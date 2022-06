Nieuw themagebied in Duinrell: stukje Amsterdam komt naar Wassenaar

Duinrell

Bezoekers van Duinrell wanen zich vanaf volgend jaar in Amsterdam. Het Wassenaarse attractiepark investeert in een nieuw themagebied in de stijl van de Amsterdamse grachten. Dat kan Looopings vandaag als eerste melden. Het themadeel komt te liggen op de huidige locatie van spellenhal Funworld en de Botsboten, naast het Kikkerrad.



De bestaande arcadehal wordt volledig vernieuwd. Op het dak komen zonnepanelen te liggen. Tegelijkertijd worden de nabijgelegen Botsboten verplaatst. Vanaf het voorjaar van 2023 wandelen bezoekers langs sfeervolle Amsterdamse geveltjes, alsof ze zich in de hoofdstad bevinden.

Ook andere omliggende attracties zijn straks onderdeel van het Amsterdamse themagebied, zoals de Trampolines en de Midgetgolf. Er komen nieuwe trampolines. De minigolfbaan krijgt een upgrade. Daarnaast zal de vorig jaar geopende PlayFountain naar het gebied verhuizen. Nu is die waterspeelplaats nog te vinden naast het reuzenrad. Voor klimberg Matterhorn wordt een andere plek in het park gezocht.



Internationale gasten

Direct na de zomervakantie starten de eerste werkzaamheden. Duinrell-directeur Philip van Zuylen van Nijevelt verheugt zich op het project. "Het zomerseizoen is pas net begonnen, maar wij zijn alweer volop bezig met 2023", zegt hij. "We brengen een stukje Amsterdam naar Wassenaar. Voor onze internationale gasten is dat éxtra leuk."



Normaal gesproken werkt Duinrell nauwelijks met themagebieden. Attracties worden doorgaans slechts mondjesmaat gedecoreerd: ze moeten het hebben van hun natuurlijke omgeving. Alleen bij de entree van het park zijn twee afgebakende themadelen te vinden: sprookjesgedeelte Wonderland en Rick's Avonturen Burcht.