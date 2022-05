Kinderpretpark Julianatoren

Julianatoren publiceert eigen liedjes op streamingdiensten

De liedjes uit pretpark Julianatoren zijn nu overal te beluisteren. Speciaal voor fans van karakters als Jul de Muis, Meneer Kaasgaaf en Mevrouw Suikerspin staat de muziek uit het Apeldoornse attractiepark voortaan op Spotify, iTunes, Deezer en andere streamingdiensten.



Daar verscheen een Julianatoren-album met zestien verschillende nummers, waaronder De Muizendans, Feest in de Tipi Tent, Yippieyayee, Texas Twister en Julianatoren Is Te Gek. De totale speelduur is bijna veertig minuten. Het album heet De Leukste Liedjes Uit Kinderpretpark Julianatoren 1. Binnenkort volgt nog een tweede deel.

Het entertainment in Julianatoren werd in het verleden geproduceerd in samenwerking met Van Hoorne Entertainment. Tegenwoordig verzorgt het park de voorstellingen zelf. Bovendien maakt men zelf tv-series rond de Julianatoren-karakters, die worden uitgezonden op YouTube.