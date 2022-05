Efteling

Efteling brengt jubileumlogo uit als sleutelhanger

De Efteling heeft de collectie met jubileumsouvenirs uitgebreid. Sinds dit weekend verkoopt het attractiepark het jubileumlogo, gemaakt ter ere van het zeventigjarig bestaan, ook als sleutelhanger. Het souvenirtje kost 6 euro.



Het beeldmerk bestaat uit zwarte silhouetten van entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen en een opengeslagen boek. Daarin zijn serpentines, twinkels, confetti en symbolen van bekende Efteling-personages en -gebouwen afgebeeld.

In het boek staat het getal 70, waarbij het laatste cijfer is vormgegeven als een paddenstoel. Bedenker Robert-Jaap Jansen baseerde de feestelijke stijl op een hoes van een Efteling-singeltje uit de jaren zestig, ontworpen door Anton Pieck.



Pin

Eerder bracht de Efteling in dezelfde collectie al mokken, bewaarblikken, keycords, mintblikjes, paraplu's, balpennen, notitieblokken, T-shirts, tassen en theelepels uit. Verder is er een speciale jubileumpin, maar die is alleen beschikbaar voor medewerkers.