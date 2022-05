Floriade Expo

Paviljoens Floriade soms dicht omdat medewerkers zijn gaan stappen

Bezoekers van de Floriade Expo in Almere troffen de afgelopen weken af en toe gesloten paviljoens aan. Op veel plekken werd nog gewerkt, maar dat is niet de enige reden dat locaties dicht kunnen zijn. Het gebeurt weleens dat medewerkers de avond ervoor zijn gaan stappen en niet op tijd aanwezig zijn.



Dat vertelt directeur Hans Bakker in gesprek met Omroep Flevoland. Een hoop landen hebben op het Floriade-terrein een eigen plek om zichzelf te presenteren aan het publiek. "Die buitenlandse paviljoens laten zich niet helemaal in het gelid zetten, laat ik het zo maar even formuleren", luidt zijn uitleg. "Die hebben natuurlijk hun eigen opvattingen hoe dingen moeten."

Wat gebeurt er dan? "En soms is er weleens iemand die zegt: ik heb gisteravond een feestje gehad en dan blijkt opeens iemand de volgende ochtend zijn paviljoen niet open te hebben. Dus dat zijn een beetje van die kinderziektes die we even met elkaar allemaal moeten doorkomen."



Bevredigend aantal

De Floriade is vandaag precies een maand geopend. Bakker wil niet zeggen hoeveel bezoekers er zijn geweest, omdat zo'n aantal dan "een eigen leven gaat leiden". Wel is er volgens hem sprake van "een bevredigend aantal bezoekers". Uiteindelijk moet de wereldtentoonstelling meer dan twee miljoen betalende gasten op de been brengen, het liefst zelfs bijna drie miljoen. Het tijdelijke themapark is nog open tot begin oktober.



"Bij wijze van spreken tillen we hier met een team van allemaal bij elkaar gebrachte professionals een soort Efteling uit de grond", zegt Bakker over de beginweken van de Floriade. "Dat gebeurt normaal gesproken niet, dus daar allemaal wat kinderziektes lopen... Sommige dingen hebben we misschien niet helemaal scherp in het oog gehad." Volgens Bakker worden momenteel op allerlei vlakken verbeteringen doorgevoerd.