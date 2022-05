Kermis

Man verkleed als Donald Duck zwaargewond door ongeluk met kermistrein

Een 28-jarige man, verkleed als Donald Duck, is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op een Spaanse kermis. Het slachtoffer was aan het werk bij de familieattractie Tren de la Bruja, oftewel Heksentrein. Daar probeerde hij de kinderen in het treintje te vermaken toen hij werd aangereden door het voertuig.



Het incident vond op vrijdag 6 mei plaats op de kermis in de gemeente Alaquàs, gelegen in de provincie Valencia. Hoewel de noodstop direct werd geactiveerd, liep de man een gebroken opperarmbeen op, net als een snee in zijn hoofd en diverse verwondingen op de borst. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Het personeelslid ligt daar nog steeds, maar hij is buiten levensgevaar. De autoriteiten onderzoeken volgens Spaanse media niet alleen hoe het ongeval kon gebeuren, maar ook of het slachtoffer wel een arbeidsovereenkomst had. In afwachting daarvan blijft de attractie buiten gebruik.



Schrikken

Attracties van het type Tren de la Bruja komen veelvuldig voor op Spaanse kermissen. Ze bestaan uit een cirkelvormig spoor waar een trein op hoge snelheid overheen rijdt. Ondertussen proberen entertainers, verkleed als heksen, clowns, griezels of tekenfilmfiguren, de passagiers te vermaken en te laten schrikken. Ze springen daarbij vaak over de rail heen terwijl het treintje rijdt.