Parc Astérix

Parc Astérix onthult nieuwe slip voor oppergod Zeus: ook te koop voor bezoekers

Parc Astérix heeft de Griekse god Zeus een nieuwe onderbroek gegeven. Bezoekers van het Franse pretpark wandelen al sinds 1997 onder een gigantisch standbeeld van de oppergod door. Als ze naar boven turen, zien ze de slip van Zeus zitten. Het beeld hoort bij de houten achtbaan Tonnere 2 Zeus, die onlangs gerenoveerd werd.



Ter gelegenheid van de opknapbeurt van de rollercoaster is besloten om ook het komische tafereel te vernieuwen. In samenwerking met ondergoedmerk Undiz ontwierp Parc Astérix drie mogelijke nieuwe slips. Fans konden via Facebook stemmen op hun favoriet. Een roze onderbroek met badeendjes bleek uiteindelijk het populairst.

Sinds dit weekend is het nieuwe ontwerp zichtbaar voor het publiek. Bovendien wordt het model daadwerkelijk verkocht in de vestigingen van Undiz en de Franse webshop, als boxershort en als tanga. Beide producten kosten 12,99 euro.



Treinen

Tonnere 2 Zeus is sinds begin april weer operationeel. Afgelopen winter werd 85 procent van de baan vernieuwd. Ook kwamen er nieuwe treinen, waarvan de laatste zitplaatsen omgedraaid zijn. Het project kostte 7 miljoen euro. Gisteren vond de officiële openingsceremonie plaats.