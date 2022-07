Diergaarde Blijdorp

Video: Diergaarde Blijdorp opent nieuw Himalaya-gebied met rode panda's

Een iconische plek in Diergaarde Blijdorp wordt na tien jaar weer bewoond. De bekende Bergdierenrots - een rijksmonument - fungeert voortaan als onderkomen voor rode panda's. Binnenkort krijgen ze gezelschap van kuifherten. Speciaal voor hen is het oude verblijf de afgelopen periode getransformeerd tot een Himalaya-gebied met realistische rotspartijen en bijbehorende beplanting.



De klassieke Bergdierenrots van architect Sybold van Ravesteyn stamt uit 1941. Er leefden in de loop der jaren verschillende diersoorten, waaronder makaken. Tien jaar geleden bleek de rots niet veilig meer vanwege achterstallig onderhoud. Tijdens een kostbare verbouwing werd het bestaande pandaverblijf van Blijdorp samengevoegd met het nieuwe gedeelte. Daardoor is er voor de kleine panda's nu twee keer zo veel ruimte beschikbaar.

Dat is nodig, omdat de Rotterdamse dierentuin een belangrijke rol speelt bij de bescherming van de bedreigde diersoort. Het park coördineert het internationale fokprogramma, dat ook gebruikt wordt om de geslonken pandapopulatie in het wild aan te vullen. In een nagebouwde Nepalese hut krijgen Blijdorp-bezoekers informatie over het natuurbeschermingsproject.



Jubileum

Donderdag werd het nieuwe Himalaya-gebied gepresenteerd aan relaties, journalisten en andere genodigden. Vanaf morgen - zaterdag 9 juli - is de uitbreiding voor iedereen te bekijken. De mijlpaal markeert ook de aftrap van de viering van het 165-jarig jubileum van het dierenpark.