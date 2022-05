Disneyland Paris

Disneyland Paris onthult: dit kun je verwachten van Marvel-themagebied Avengers Campus

Disneyland Paris maakt bekend wat we kunnen verwachten van het nieuwe themadeel Avengers Campus. In de aanloop naar de opening van de Marvel-uitbreiding in het Walt Disney Studios Park verschijnt vandaag een overzicht van de attracties en faciliteiten, inclusief de definitieve namen. Zo gaat een interactieve darkride Spider-Man W.E.B. Adventure heten.



In de Amerikaanse staat Californië kreeg dezelfde attractie de naam WEB Slingers: A Spider-Man Adventure. Parijs koos dus voor een andere term. Eerder werd al duidelijk dat een lanceerachtbaan met Iron Man en Captain Marvel - de nieuwe versie van Rock 'n' Roller Coaster - de titel Avengers Assemble: Flight Force draagt.

"Iron Man en Captain Marvel vragen je hulp om een intergalactische dreiging af te weren in deze hyperspannende attractie", luidt de officiële beschrijving. Er geldt een minimumlengte van 1.20 meter. De Spider-Man-attractie, waarbij bezoekers Spider-Bots moeten uitschakelen door met spinnenwebben te schieten, heeft geen minimumlengte.



Mission Equipment

Een meet-and-greet-locatie, die eerder Mission Control werd genoemd, krijgt uiteindelijk de naam Hero Training Center. Verder zullen verschillende Marvel-superhelden, waaronder Black Panther en Thor, regelmatig door het gebied heen lopen. Mission Equipment is de naam van een speciale Marvel-souvenirwinkel.



Zelfbedieningsrestaurant Disney Blockbuster Café gaat voortaan door het leven als Stark Factory. Eetgelegenheid Restaurant des Stars werd omgebouwd tot PYM Kitchen, een buffetrestaurant gebaseerd op de Ant-Man-films. Verder staat in het gebied nog een klassiek burgerrestaurant, dat voorheen Café des Cascadeurs heette. De grote arena van Moteurs... Action! Stunt Show Spectacular wordt tot nader order niet gebruikt.



32 maanden

Avengers Campus vervangt parkdeel Backlot, dat sloot in september 2019. De Marvel-transformatie nam tot nu toe dus al 32 maanden in beslag. Een openingsdatum is niet bekend: Disney spreekt nog steeds over "begin zomer 2022". Overigens heet de uitbreiding vanaf nu officieel Marvel Avengers Campus in plaats van Avengers Campus.