Thorpe Park Resort

Foto's: Engels pretpark Thorpe Park kiest voor Mardi Gras-festival

In navolging van zusterpark Alton Towers wordt er nu ook Mardi Gras gevierd in het Engelse Thorpe Park. Tot en met zondag 19 mei kunnen bezoekers van het attractiepark in Chertsey dagelijks kijken naar diverse muzikale acts en een parade. De festiviteiten zijn gebaseerd op het carnavalsfeest van New Orleans.



Men belooft "sferen uit Louisiana, attracties van wereldklasse en authentieke lekkernijen". Het park zorgt ook voor meet-and-greets en eetkraampjes met toepasselijke snacks uit New Orleans.

Alton Towers, net als Thorpe Park onderdeel van parkengroep Merlin Entertainments, introduceerde een jaar geleden al een vergelijkbaar festival. Daar keert het evenement in 2022 terug tussen zaterdag 21 mei en zondag 19 juni. Het Duitse Heide Park, eveneens lid van de Merlin-familie, presenteerde onlangs een carnavalsfeest met een Braziliaans tintje.