Attractiepark Slagharen installeert vijftig laadplekken voor elektrische auto's

Wie een elektrische of een hybride wagen heeft, kan de auto vanaf nu opladen tijdens een bezoek aan Attractiepark Slagharen. Op de parkeerplaats van het Overijsselse pretpark zijn onlangs 25 dubbele laadpalen geïnstalleerd, goed voor in totaal vijftig laadplekken.



Daarmee gaat een langgekoesterde wens van Slagharen in vervulling, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Eerder beschikte het park niet over laadplekken. "Er is steeds meer vraag naar de mogelijkheid voor elektrisch laden", aldus de voorlichtster. "We zijn blij dat we dit nu kunnen aanbieden."

Het gaat om laadpalen van leverancier Flexicharge, geplaatst door de firma Groen-Eco. Op verschillende plekken in het vakantiepark - bij de Raccoon Lodges, Colorado City en de Wigwamwereld - komen binnenkort ook palen te staan.



Toekomst

Bezoekers kunnen de laadpunten niet vooraf reserveren. "Indien nodig zorgen we in de toekomst voor meer laadplaatsen", zegt de woordvoerster. "Het komende jaar zal moeten uitwijzen hoe de bezetting is en of meer laadpalen gewenst zijn."