Beekse Bergen

Foto's: eerste editie van bierfestival in Safaripark Beekse Bergen nagenoeg uitverkocht

Een tweedaags bierfestival in Safaripark Beekse Bergen heeft honderden bierliefhebbers op de been gebracht. In de Brabantse dierentuin vond op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni de eerste editie van [email protected] plaats. Verspreid over het park konden bezoekers tientallen verschillende biersoorten proeven.



Daarvoor ontvingen ze bij een ingang een proefglas, dat ze bij zich konden dragen met behulp van een speciale glashanger. Op diverse plekken stonden kraantjes om de glazen te kunnen omspoelen. Het Safariplein, het Kongoplein, het Afrikadorp en restaurant Wanyama werden getransformeerd tot festivalpleinen met hapjes en drankjes.

Het evenement, georganiseerd in samenwerking met brouwerij Swinkels Family Brewers en speciaalbiergroothandel Bier&cO, duurde van 17.30 tot 22.00 uur. Tickets werden verkocht voor 45 euro per persoon, inclusief parkeren, het glas, de hanger, een rugzakje, een programmaboekje met biertips en tien muntjes voor eten en drinken. Er gold een minimumleeftijd van 18 jaar.



Jonge muzikanten

Studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg verzorgden het entertainment. Op elk plein traden de hele avond jonge muzikanten op. De meeste dieren waren gewoon te zien, mede dankzij het goede weer. Bovendien konden de bierdrinkers mee op bus- en bootsafari. Vrijdag was het festival bijna uitverkocht, voor zaterdag waren helemaal geen kaartjes meer te krijgen.



Veel bezoekers kwamen op de fiets. Beekse Bergen had ook pendelbussen naar treinstation Tilburg geregeld, die reden tussen 21.30 en 22.30 uur. Wie na afloop van de avond nog muntjes over had, kon het betaalde bedrag terugkrijgen óf het geld doneren aan de Giraffe Conservation Foundation. Als dank kregen donateurs een flesje Ethiopisch bier mee naar huis. In 2023 staat [email protected] wederom op de kalender.