Beekse Bergen

Hardloopweekend in Safaripark Beekse Bergen: drie verschillende afstanden

Safaripark Beekse Bergen organiseert voor het eerst een hardloopweekend. Van vrijdag 4 tot en met zondag 6 november kunnen sportievelingen hardlopen door het Brabantse dierenpark. De zogeheten Safari Run bestaat uit drie verschillende afstanden en een kindervariant. Men werkt samen met de externe partner Loopreizen.nl.



De organisatoren spreken over "een unieke loopervaring tussen de wilde dieren". Een startbewijs is inclusief toegang tot het Safaripark. Abonnementhouders krijgen korting. Op vrijdagmiddag om 16.00 uur start de loop van 5 kilometer (35 euro), gevolgd door de route van 10 kilometer (45 euro) op zaterdagochtend om 09.00 uur.

Wie kiest voor het parcours van 15 kilometer (55 euro) wordt zondagochtend om 09.00 uur aan de start verwacht. Daarnaast is het mogelijk om voor 120 euro mee te doen met alle drie de afstanden, dus in totaal 30 kilometer. Voor kinderen is er een speciale run van 1 kilometer (20 euro).



Vakantieparken

Er zijn niet alleen losse startbewijzen verkrijgbaar, maar ook arrangementen inclusief overnachtingen in de vakantieparken Safari Resort of Lake Resort. Eigenlijk zou het sportieve evenement in maart plaatsvinden, maar vanwege de coronacrisis werd de Safari Run uitgesteld.



Beekse Bergen is overigens niet de enige Nederlandse dierentuin waar hardgelopen kan worden: Wildlands Adventure Zoo Emmen en Ouwehands Dierenpark kwamen dit jaar met vergelijkbare initiatieven.