Futuroscope

Nieuw themahotel: bezoekers van Frans pretpark wanen zich in ruimtestation

Wie blijft slapen in het nieuwe hotel van het Franse pretpark Futuroscope waant zich in een intergalactisch ruimtestation. Het attractiepark heeft deze maand Station Cosmos geopend, een hotelcomplex dat volledig is vormgegeven als een ruimtebasis op een verre planeet. Hotelgasten worden verwelkomd in het jaar 2190 op de planeet Kepler 442-B, waar ze blijven slapen in futuristische cabines.



Looopings kreeg de kans om het themahotel als één van de eersten uit te proberen. Dat resulteerde in een uitgebreide fotoreportage. Volgens het achtergrondverhaal is Station Cosmos een verkenningsstation dat ook gebruikt wordt als "lanceerbasis voor missies om onbekende planeten te verkennen".

De geluidsdichte kamers, met onder meer een inloopdouche, een tv en airconditioning, zijn geschikt voor één tot vier personen. Naast een grote kamer met een tweepersoonsbed is er een aparte cabine met een stapelbed, aanbevolen voor kinderen vanaf 6 jaar. Bij binnenkomst is er in principe geen daglicht, maar de zonwering kan met een knop geopend worden.



Cocktailbar

Verder beschikt het hotel over een restaurant - waar het ontbijt geserveerd wordt - en een cocktailbar met een buitenterras dat uitkijkt over Futuroscope. De receptie, waar Frans, Engels en Spaans gesproken wordt, blijft 24 uur per dag geopend. Parkeren is gratis. Er rijdt op aanvraag een bus tussen het TGV-treinstation bij Futuroscope en het hotel.



Voor één overnachting voor twee personen, inclusief tickets voor twee dagen toegang tot het aangrenzende pretpark, vraagt men momenteel 342 euro. Dat is 171 euro per persoon. De reguliere entreeprijs van Futuroscope, zonder hotel, bedraagt 53 euro per dag en 93 euro voor twee dagen. Online zijn wel goedkopere tickets verkrijgbaar voor specifieke data.



Eerste achtbaan

Futuroscope is onderdeel van de Franse parkengroep Compagnie des Alpes, net als bijvoorbeeld Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix. Het park staat volledig in het teken van futuristische belevingen: de focus ligt op simulatoren en films. In 2020 opende een eerste achtbaan. De bestemming ligt in het Franse departement Vienne, op zo'n zevenenhalf uur rijden van de grens tussen Nederland en België.