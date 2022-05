ZOO Planckendael

Belgische dierentuin ontruimd vanwege ontsnapping mensaap

De Belgische dierentuin ZOO Planckendael is vandaag even ontruimd geweest vanwege de ontsnapping van een mensaap. Rond 11.00 uur bleek dat er een bonobo in een boom buiten het bonobo-eiland zat. Daarop werd het noodplan geactiveerd. Aanwezige bezoekers moesten vertrekken.



"Veiligheid is prioritair", liet het park weten op social media. "De politie is ter plaatse. De verzorgers doen er alles aan om het dier nu terug in zijn verblijf te brengen. We houden jullie op de hoogte." Tientallen scholieren schuilden tijdelijk schuilen in het gebouw van de olifanten. Daar kregen ze flesjes water aangeboden.

Om het dier terug in het verblijf te krijgen, gaven verzorgers hem een banaan met verdovingsmiddel. Na een uur of twee werkte de verdoving volledig en viel de bonobo in slaap. Op dat moment bevond de aap zich al op de grond.



Heropend

Toen konden medewerkers het dier terugbrengen naar zijn onderkomen. Rond 13.30 uur zat de bonobo weer in het verblijf. "Wij geven hem de komende tijd wat rust om bij zijn familie te zijn en te bekomen van zijn avontuur", aldus het management. Om 14.00 uur kon ZOO Planckendael heropend worden.



Het verblijf van de mensapen opende in 2019. Een jaar eerder kwam het dierenpark in het nieuws vanwege de ontsnapping van een leeuw. Dat dier moest uiteindelijk worden doodgeschoten, tot grote woede van dierenactivisten.