Walibi Holland

Foto's: Walibi Holland neemt nieuw speelgebied in gebruik

Walibi Holland heeft een doe-attractie toegevoegd aan themagebied Zero Zone. Op een schiereiland in het recent vernieuwde parkdeel is nu een speelplaats te vinden met de naam Play Area. Kinderen kunnen zich voortaan uitleven op nieuwe speeltoestellen.



De Play Area bestaat uit grote twee klimobjecten op een rubberen ondergrond. Er staan bankjes en groene hekken omheen. De toevoeging bevindt zich naast achtbaan Lost Gravity, tegenover het treinstation van de Walibi Express. Bezoekers betreden het speeltuintje via een pad langs het water.

Net als in kindergebied Walibi Play Land mag er niet gerookt worden. Zero Zone kreeg dit jaar een nieuw uiterlijk, gebaseerd op een komeetinslag. Op de plek van het speelgebied stond tot begin 2016 het schommelschip Hudson Bay. De afgelopen jaren werd de locatie tijdens het halloweenseizoen gebruikt voor de scare zone Pirates' Cove.