Efteling

Nog steeds coronaschermen in de Efteling: 'Weghalen is grote klus'

Hoewel de belangrijkste coronaregels al drie maanden geleden werden opgeheven, zijn nog niet alle maatregelen verdwenen uit de Efteling. Zo komen Efteling-bezoekers in de wachtrij van het draaiende huis Villa Volta nog steeds houten constructies voor spatschermen tegen. Het verwijderen van de schotten blijkt makkelijker gezegd dan gedaan.



Om de wachtrij bij Villa Volta coronaproof te maken, werd de oorspronkelijke rij - inclusief alle hekken - volledig gedemonteerd en afgevoerd. Daarvoor in de plaats kwam een claustrofobische doolhof van schermen. Op die manier konden bezoekers anderhalve meter afstand van elkaar houden.

"Het weghalen van deze kuchschermen, die er staan in plaats van de reguliere meandering, is een grote klus", legt een Efteling-woordvoerder uit. "We willen dit goed en netjes doen. Daarom hebben we dit nog even uitgesteld tot een geschikt moment."



Hoogseizoen

Het is de bedoeling om er eind mei of begin juni alsnog mee aan de slag te gaan, zodat de wachtrij van Villa Volta in het hoogseizoen weer piekfijn oogt. Andere wachtrijen zijn al wel grotendeels teruggebracht naar de originele staat. Hier en daar hebben stickers wel gezorgd voor wat schade, die nu stapsgewijs wordt hersteld.