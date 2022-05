Disneyland Paris

Foto's: It's a Small World in Disneyland Paris verdwijnt achter steigers

Bij It's a Small World in Disneyland Paris zijn steigers neergezet. Voor groot onderhoud aan de façade van de beroemde attractie moest een enorme steigerconstructie opgetuigd worden. Een deel ervan, bij de grote klok in het midden van de gevel, is inmiddels al bedekt met doeken.



Disney sloot de iconische bootjesdarkride in november vorig jaar voor een grondige opknapbeurt. Daarbij vinden vooral technische werkzaamheden plaats. Ook wordt er asbest verwijderd. Een openingsdatum is nog niet bekend, maar een woordvoerder gaf eerder aan dat de klus ongeveer een jaar in beslag neemt.

Dat zou betekenen dat It's a Small World over ongeveer zes maanden weer in gebruik genomen kan worden. In 2015 was de attractie al eens vijf maanden dicht voor een verbouwing. Ook toen werd de gevel opgeknapt en was er aandacht voor de licht- en audioinstallaties. Verder zijn destijds 176 van de 281 poppen vernieuwd.