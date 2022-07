Kermis

Wereldpremière op Duitse kermis: nieuwe attractie Escape - Flight of Fear

De Nederlandse fabrikant Mondial heeft een nieuw attractietype ontwikkeld, dat deze maand voor het eerst op de kermis te vinden is. Het gaat om een draaiende schijf met daarop vijf draaiende pilaren, waar steeds drie hangende gondels voor twee personen aan zijn bevestigd. Tijdens de rit zwieren de gondels heen en weer.



Soms maken ze een volledige ronde. Passagiers gaan niet over de kop. In totaal zijn er dertig zitplaatsen. Het eerste exemplaar van dit type, besteld door de Duitse kermisfamilie Köhrmann, kreeg de naam Escape - Flight of Fear. Escape is ook de titel die vermeld wordt in de catalogus van Mondial.

De wereldpremière vond deze maand plaats op de Größte Kirmes am Rhein, de kermis van Düsseldorf, die na twee coronajaren weer in volle glorie plaatsvindt. Vandaag is het volksfeest voor de laatste keer geopend.



Vervangen

Escape - Flight of Fear had in mei eigenlijk al op de Steinert Kirmes in de Duitse stad Lüdenscheid moeten staan, maar door leveringsproblemen kon dat niet doorgaan. Daar werd de attractie vervangen door Devil Rock.