Pairi Daiza

Man (51) licht dierenpark Pairi Daiza op voor bijna 400.000 euro

De Belgische dierentuin Pairi Daiza is bijna 400.000 euro kwijtgeraakt door toedoen van een oplichter. Het dierenpark werd in juli 2019 gecontacteerd door iemand die zich voordeed als een tussenpersoon voor bouwbedrijf Wanty, voor het financieren van een dierentuinproject in China. Pairi Daiza zou daar 760.000 euro in steken.



De eerste helft van het bedrag - 392.000 euro - werd op verzoek in twee termijnen overgemaakt. In werkelijkheid is het rekeningnummer eigendom van een 51-jarige professionele oplichter. Pairi Daiza had in eerste instantie niets door. De dader was kennelijk goed geïnformeerd, omdat het park daadwerkelijk een samenwerking is aangegaan met de bewuste firma.

Uiteindelijk moest de 392.000 euro dus nogmaals worden overgemaakt, maar dan naar het échte bedrijf. Men had de resterende 368.000 euro ook kunnen verliezen als het Openbaar Ministerie niet op tijd aan de bel had getrokken, melden Waalse media.



Duidelijk

De oplichter, die niet meewerkte aan een onderzoek, is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden en een boete van 4000 euro. Hij moet het onterecht verkregen bedrag ook terugbetalen. Een woordvoerder van Pairi Daiza wil geen inhoudelijk commentaar geven. "Het vonnis is duidelijk", zegt hij.