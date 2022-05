Duinrell

Video: groot muziekfestival in Duinrell met hits van ABBA, Amy Winehouse, Tina Turner en Michael Bublé

Duinrell was vandaag het toneel van een groot muziekfestival. In het Wassenaarse attractiepark vond de eerste editie van het One Two Tribute Festival plaats, met imitators van bekende artiesten als Amy Winehouse, Michael Bublé, André Hazes en Stevie Wonder. Ook de band ABBA Tribute en de Haagse rockformatie The Clarks traden op.



Een videocompilatie van ruim acht minuten laat zien hoe het evenement verliep. Op het grasveld naast matjesglijbaan Niagara Superroetsj was een dubbel podium neergezet, omringd door tafels, banken en kraampjes met eten en drinken. Op het programma stond ook een presentatie van de makers van het TikTok-kanaal van Duinrell.

Tickets kostten 24,95 euro, inclusief de attracties. Hoewel grote drukte uitbleef, is Duinrell tevreden over het evenement. "De sfeer was fantastisch en de mensen waren blij", concludeert een woordvoerder. Het is de bedoeling dat een dergelijk muziekfestival met bandjes een vaste plek op de kalender krijgt.