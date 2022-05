Efteling

Video: Efteling presenteert nieuwe Raveleijn-dinnershow met bijzonder entertainment

In de Efteling is afgelopen weekend een nieuwe Raveleijn-dinnershow in première gegaan. Bezoekers kunnen ervoor kiezen om aan te schuiven bij het Heldendiner in restaurant Het Wapen van Raveleijn. Het verhaal achter de bekende stuntvoorstelling vormt de basis voor een reeks bijzondere entertainmentacts, gecombineerd met een driegangenmenu.



Wie een reservering heeft voor het theaterdiner, mag eerst Raveleijn bekijken vanaf een speciale vip-tribune. Na afloop is het mogelijk om de arena zelf te betreden en op de foto te gaan met de personages uit de recent vernieuwde show. Daarna worden aanwezigen verwelkomd in het restaurant door een herbergier.

Hij krijgt gezelschap van ruiter Thomas en bannelingenmeisje Samira, die na jaren van afwezigheid weer haar opwachting maakt in de wereld van Raveleijn. In de herberg vindt een overwinningsfeest plaats, om te vieren dat graaf Olaf en zijn vijfkoppige draak zijn overwonnen. Er hangen vlaggetjes en er wordt gezongen. Overigens werkt de mechanische draak in de show momenteel niet.



Ruiterspeld

Omdat in Raveleijn het gevaar altijd op de loer ligt, wordt besloten om een nieuwe generatie ruiters op te leiden. Gehuld in rode capejes en met een houten zwaard leren kinderen de fijne kneepjes van het ruitervak. Via een geheime deur stappen ze de arena binnen voor een lesje zwaardvechten. Na afloop worden de jonge helden door hun ouders verrast met een ruiterspeld.



Het programma duurt in totaal drie uur. Er moet vooraf online gereserveerd worden. Volwassenen betalen 54,50 euro, inclusief alle drankjes, voor kinderen moet 27,50 euro neergeteld worden. Het voorgerecht bestaat uit plofbrood, rookvlees, kippenvleugeltjes, gerookte makreelfilet, gegrilde groenten en tomatenbouillon.



Themacocktails

Er zijn drie verschillende hoofdgerechten voor volwassenen: met varkens- en rundvlees, met Noorse zalmfilet en met rode biet, paddenstoelen en gebakken truffel. Kinderen kunnen kiezen uit een runderburger, een kippenkluif en een aardappeltaart met spinazie en vegetarische kip. Het nagerecht bestaat uit pavlova met onder meer perzik, framboos en witte chocolade. Verder staan er alcoholvrije themacocktails op de kaart met de namen Water, Vuur en Aarde.