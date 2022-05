Disneyland Paris

Disneyland Paris lanceert tv-commercial voor Marvel-gebied Avengers Campus

Disneyland Paris is gestart met de reclamecampagne voor het nieuwe Marvel-themadeel Avengers Campus. In een tv-commercial voor het gebied komen verschillende bekende Marvel-superhelden voorbij, waaronder Iron Man, Black Widow, Spider-Man, Captain America en Black Panther.



"Avontuur met de hoofdletter A", luidt de slogan. Opvallend genoeg wordt er nog steeds geen openingsdatum genoemd. De voice-over spreekt over een opening "begin zomer". Officieel begint de zomer op dinsdag 21 juni.

De spot duurt dertig seconden. Beelden van het gebied in Parijs, dat momenteel nog in aanbouw is, worden gecombineerd met beelden van Avengers Campus in het Amerikaanse Disney California Adventure Park. Daar opende een vergelijkbaar Marvel-gedeelte afgelopen zomer.



Lanceerachtbaan

In het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris omvat Avengers Campus twee grote attracties: de lanceerachtbaan Avengers Assemble: Flight Force en de interactieve darkride Web Slingers. De naam van de rollercoaster, die vorige maand al uitlekte via Looopings, komt ook voor in de reclamevideo.