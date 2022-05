Disneyland Paris

Video: Nederlandse radio-dj steelt uit wraak knuffel van gezin in Disneyland Paris

Een dj van radiostation Slam heeft ruzie gekregen in Disneyland Paris. Dat resulteerde uiteindelijk in de diefstal van een Minnie Mouse-knuffel. Erik-Jan Rosendahl, onderdeel van de avondshow Het Avondcircus, zocht afgelopen week naar een plek om in de Main Street de parade te bekijken met zijn kinderen. Daar werd hij aangesproken door een andere Nederlander.



"Die stoep was nog niet helemaal vol, dus ik ga daar zitten", vertelde Rosendahl deze week in het radioprogramma. Hij trof er naar eigen zeggen "de grootste lul van de eeuw" aan. "Hij komt op me af: 'Wat denk je, je gaat snel zitten?' Ik zeg: 'Gozer, kijk eens naast je, hoeveel ruimte heb je nodig?' Want hij was in zijn eentje."

De man liet vervolgens weten dat de rest van zijn gezin ook nog zou komen. Er ontstond een woordenwisseling. Toen Rosendahls zoon vroeg wat er aan de hand was, kon de dj het niet laten om een harde grap te maken. "Dus ik zeg: 'Volgens mij heeft die meneer een hele dikke vrouw. Want die wil meer ruimte.'"



Duur

De situatie leek met een sisser af te lopen, tot Rosendahl het gezin in kwestie anderhalf uur later aantrof in een restaurant. Daar besloot hij wraak te nemen. "Zit die lul maar met zijn fokking gezin, heerlijk te smikkelen van een pizza. Ik loop achter hem langs, ze hadden me niet in de gaten. Hij had net zo'n Minnie Mouse-pop voor zijn dochter gekocht. Die zijn fokking duur. Dus even later had mijn dochter die pop."



Producent Julia Maan kan haar oren niet geloven bij het horen van de anekdote. Presentator Daniël Lippens ligt ondertussen dubbel. Rosendahl: "Dus hij zat én met een jankend kind én hij moest waarschijnlijk weer zo'n nieuwe pop van 100 euro kopen. Eikel."