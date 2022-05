Walibi Holland

Video: eerste editie van gamefestival Walibi Play van start in Walibi Holland

In Walibi Holland is vandaag de eerste editie van gamefestival Walibi Play van start gegaan. Het pretpark staat drie dagen lang in het teken van computergames. Bezoekers kunnen op verschillende plekken zelf games uitproberen. Verder zijn er demonstraties met bekende gamers en worden er wedstrijden georganiseerd. Looopings zorgde voor een negen minuten durende video met een sfeerimpressie.



Zelf gamen kan op vijf plekken: de High Voltage Zone, de Music Zone, de Retro Zone, de Creator Zone en de Legends Zone. Het aanbod bestaat uit onder meer Gran Turismo 7, Fortnite, Just Dance, Minecraft, Brawl Stars, FIFa en honderden retrospellen. Daarvoor werkt Walibi samen met het Belgische bedrijf Meta, gespecialiseerd in het opzetten van gamebeurzen.

Verder is er een kraam met merchandise en klinkt door het hele park bekende gamemuziek. Er lopen ook acteurs rond. De gamezones zijn alleen toegankelijk op vertoon van een speciaal polsbandje. Personen met een dagticket betalen daar een toeslag van 7,50 euro voor. Abonnementhouders zijn 5 euro extra kwijt. De activiteiten op het hoofdpodium, waaronder een Just Dance-kampioenschap met als hoofdprijs een Nintendo Switch, zijn wel vrij toegankelijk.



Goodiebag

Walibi ging een samenwerking aan met influencers en streamers als Paraduze, Puxque, TeVeelGevraagd, vThorben en OMGitsTiesto. Wie bij alle zones een stempel heeft gehaald, kan bij een balie op het entreeplein een goodiebag oppikken. Daarin zitten onder meer een zakje chips, een blikje Fanta met een mysterieuze smaak, Walibi-plaktatoeages, een sticker, een ansichtkaart en een exclusieve Walibi Play-pin.



Het evenement is bedoeld voor kinderen van 6 tot 16 jaar en hun ouders. Walibi blijft open tot 20.00 uur. In de marketingcampagne en op de Walibi-site wordt gesproken over "een beperkt aantal tickets". Het festival is echter bij lange na niet uitverkocht. Op de allereerste dag waren er enkele duizenden bezoekers aanwezig. Men hoopt dat Walibi Play de komende jaren gaat groeien. Het is de bedoeling dat het evenement een vaste plek op de kalender krijgt.