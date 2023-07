Dierenpark Zie-Zoo

Dierenpark Zie-Zoo is tweede dierentuin in Nederland met sneeuwpanters

Een dierentuin in het Brabantse Volkel heeft een bijzondere nieuwe diersoort toegevoegd. In Dierenpark Zie-Zoo zijn sinds afgelopen weekend twee sneeuwpanters te vinden, ook wel sneeuwluipaarden genoemd. Ze leefden eerder in een park in Frankrijk.

Het gaat om een koppel, afkomstig uit Jardin des Plantes in Parijs. De afgelopen tijd is in Volkel hard gewerkt aan een geschikt verblijf, met rotsen, bomen en een waterval. "Het zijn unieke dieren die zeer geliefd zijn bij het publiek", vertelt Zie-Zoo-directeur Eeg Manders.

Daarnaast kregen de sneeuwgeiten een nieuw verblijf in de buurt. Ook is er plek voor lammergieren. In Nederland heeft verder alleen Dierenpark Hoenderdaell in Noord-Holland sneeuwpanters in huis. Daar werden de dieren afgelopen voorjaar verwelkomd.