Landgoed Hoenderdaell

Nederlandse dierentuin vangt sneeuwluipaarden op

Bezoekers van het Noord-Hollandse Landgoed Hoenderdaell kunnen binnenkort sneeuwluipaarden bewonderen. Het dierenpark in Anna Paulowna heeft twee sneeuwluipaarden overgenomen van een gesloten dierentuin in Engeland. "Deze twee hadden dus een nieuw thuis nodig", laat Hoenderdaell weten.



Sneeuwluipaarden, ook wel sneeuwpanters genoemd, zijn lichtgrijs met zwarte vlekken. Ze verschillen van andere panterachtigen doordat ze kleiner zijn en een relatief langere staart hebben. In het wild komen ze voor in koude bergachtige gebieden. "De dieren zijn behoorlijk schuw", meldt het dierenpark.

Na een quarantaineperiode bevinden ze zich in een separatieverblijf, alvorens ze in hun grote verblijf aan het publiek worden getoond. Dat onderkomen was vorig jaar eigenlijk ontwikkeld voor twee Perzische panters van dierenopvang Stichting Leeuw. Nadat één van die twee dieren overleed, zijn de plannen omgegooid.



Zie-ZOO

Landgoed Hoenderdaell is voorlopig de enige dierentuin in Nederland waar sneeuwluipaarden te zien zullen zijn. Het park hoopt uiteindelijk deel te kunnen nemen aan het fokprogramma voor de bedreigde diersoort. Dierenpark Zie-ZOO in het Brabantse Volkel treft ondertussen ook voorbereidingen om sneeuwluipaarden te verwelkomen.