Drayton Manor Resort

Nieuw logo van Engels pretpark afgekraakt op social media

Het Engelse attractiepark Drayton Manor heeft gisteren een nieuw logo gepresenteerd. Men spreekt over "een levendige transformatie die staat voor een nieuw tijdperk vol ambitieuze toekomstplannen". Er wordt echter niet enthousiast op gereageerd door fans. Op Facebook en Twitter klinkt voornamelijk kritiek op de nieuwe visuele identiteit.



Het beeldmerk bestaat uit speelse witte letters tegen een paarse achtergrond, met twee gekleurde sterren. De eerste o is vormgegeven als een waaier. Volgens de pas aangetreden directrice Victoria Lynn werd intern "heel lang" aan het project gewerkt. "Er is veel aandacht besteed aan het creëren van een logo dat echt laat zien waar we voor staan."

In een marketingtekst komen termen voorbij als "een hartelijke, inclusieve en authentieke benadering" en "een levendige en energieke omgeving". Pretparkfans halen hun schouders op bij die mooie praatjes. Zij noemen het logo in commentaren op social media saai, lelijk, kinderachtig en inspiratieloos.



Deprimerend

"Dit lijkt wel in vijftien minuten in elkaar geflanst", is één van de vele negatieve reacties. "Deprimerend", zegt een ander. "Minimalistischer is niet altijd beter." Drayton Manor is behoorlijk geschrokken van alle kritiek. "We vragen iedereen om vriendelijk te blijven", laat het park weten in een reactie. Verder worden klagers verwezen naar een artikel met de marketingtekst.



Normaal gesproken scoort Drayton Manor op social media met gevatte opmerkingen en scherpe grappen over de concurrentie. Dit keer is het park zelf een keer het mikpunt van spot. Zo verscheen op een parodieaccount zogenaamd een nieuw logo van concurrent Alton Towers, gebaseerd op het afgekraakte logo van Drayton Manor. "Ons ontwerpteam heeft er minutenlang hard aan gewerkt", luidt de beschrijving.