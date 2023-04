Conny-Land Bodensee Freizeitpark CH-Lipperswil

Zwitsers pretpark opent overdekte vrijevaltoren Crazy Professor

Een pretpark in Zwitserland heeft dit voorjaar een opvallende nieuwe attractie in gebruik genomen: Crazy Professor. Het gaat om een overdekte vrijevaltoren van ruim 20 meter hoog, gebouwd door fabrikant Ride Engineers Switzerland. Bezoekers worden welkom geheten door een maffe wetenschapper.



Hij heeft het voor elkaar gekregen om de zwaartekracht op te heffen. Een demonstratie verloopt echter niet zoals gepland. Het verhaal wordt verteld met behulp van videoprojecties in de toren, terwijl inzittenden omhoog worden gebracht. Uiteindelijk maken ze een vrije val naar beneden.

De attractie kreeg een industrieel thema, dat ook in de wachtrij terugkomt. Leverancier Farmer Attraction Development uit Groot-Britannië verzorgde het videomateriaal. Eigenlijk was Crazy Professor aangekondigd voor 2020. Door verschillende factoren, waaronder de coronapandemie, liep het project meermaals vertraging op.