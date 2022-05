Efteling: Danse Macabre

Creatieve Efteling-fan viert 44e verjaardag van het Spookslot met bijzondere tekening

Efteling-fan en tekentalent Jacqueline Teley (28) brengt een bijzonder eerbetoon aan het Spookslot in de Efteling. Op de dag dat het spookkasteel 44 jaar bestaat, publiceert ze een gedetailleerde tekening van de iconische Efteling-attractie. Ze was er zo'n zeventig uur mee bezig.



Het Spookslot opende op 10 mei 1978. Komende zomer wordt de attractie gesloopt. De Efteling heeft zelf niet van zich laten horen op de 44e en laatste verjaardag van het Spookslot, maar op social media namen Efteling-liefhebbers wel van de gelegenheid gebruik om stil te staan bij de mijlpaal. Teley, woonachtig in Kaatsheuvel, was één van hen.

"Deze prachtige attractie, ontworpen door Ton van de Ven, markeerde de start van een fantastische toekomst vol wonderlijke werelden, waarin je wildste fantasieën werkelijkheid worden", schrijft ze. "Het doet mij dan ook groot verdriet om deze iconische attractie dit jaar te zien verdwijnen, om plaats te maken voor wat nieuws."



Herinneringen

De tekenaar benadrukt dat de herinneringen aan het Spookslot blijven voortbestaan. "Zo heeft het Spookslot ook een speciaal plekje in mijn hart gekregen. Daarom wil ik deze laatste verjaardag van het Spookslot vieren door dit icoon in zijn oorspronkelijke staat vast te leggen in een tekening."



Teley werkte er sinds februari aan. "Ik heb vooral ontzettend veel foto's en referentiemateriaal opgezocht van hoe het gebouw er in 1978 uitzag, zodat ik alle details zo exact mogelijk kon overbrengen", vertelt ze aan Looopings. Haar doel was om een volledig beeld te geven van het gebouw, zonder de vele klimop die vandaag de dag op de gevel zit.



Sluitingsdatum

De tekening is online op volledige grootte te downloaden. Het Spookslot gaat na het hoogseizoen dicht. Een exacte sluitingsdatum heeft de Efteling nog niet bekendgemaakt. In 2024 opent een vervangende attractie met de voorlopige titel Danse Macabre.