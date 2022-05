Bobbejaanland

Bobbejaanland verhoogt prijzen van voorrangssysteem Express Pass

De Express Pass van Bobbejaanland is duurder geworden. Het Vlaamse pretpark presenteerde dit jaar een pas waarmee bezoekers tegen betaling wachtrijen kunnen overslaan. Het voorrangssysteem is actief bij tien verschillende attracties. Een maand na de introductie zijn de tarieven verhoogd en de voorwaarden aangepast.



Bobbejaanland heeft gekozen voor drie verschillende varianten Small, Medium en Large, waarmee bezoekers respectievelijk vier keer, elf keer en onbeperkt gebruik konden maken van een Express Pass-ingang. In eerste instantie bedroegen de prijzen 12 euro (Small), 21,90 euro (Medium) en 29,90 euro (Large).

Op dit moment kost een Express Pass 14,90 euro (Small), 27,90 euro (Medium) of 34,90 euro (Large) bovenop de entreeprijs. Voortaan mag de Small-optie vijf keer gebruikt worden in plaats van vier keer. Wie interesse heeft, kan een Express Pass online bestellen of aanschaffen in een winkel in het park.



Persoonsgebonden

De Express Pass is actief bij de attracties Fury, Typhoon, Naga Bay, The Dreamcatcher, Oki Doki, Sledge Hammer, El Rio, Indiana River, Wildwaterbaan en Revolution, inclusief virtualreality-versie Mount Mara. Overigens zijn de Small- en Medium-variant niet persoonsgebonden, maar de Large-optie wel. De laatstgenoemde variant is ook goed voor 10 procent korting op horeca en een deel van het souveniraanbod.