Efteling

Efteling sluit houten achtbaan Joris en de Draak vanwege brandschade

Joris en de Draak, de dubbele houten achtbaan van de Efteling, staat momenteel stil vanwege brandschade. Een deel van de baan is gaan smeulen, bevestigt een voorlichter van het attractiepark aan Looopings. Hoe dat precies kon gebeuren, is op dit moment niet duidelijk. Het getroffen gedeelte wordt zo snel mogelijk gerepareerd.



De rollercoaster bestaat uit twee banen: Water en Vuur. Het probleem, dat vóór openingstijd werd geconstateerd, ontstond bij de Vuur-baan. "Vanmorgen is er een brandje geweest bij Joris en de Draak", meldt een teamleider in een interne memo aan het personeel. Het hout is aangetast.

"Er wordt nu hard gewerkt door de brandweer en op de achtergrond is de bouwdienst al bezig met een plan om de baan te repareren." De woordvoerder vult aan dat er sprake is van "een noodzakelijke reparatie". Zometeen kan de Water-baan al wel weer in gebruik genomen worden.



Geen rook

Over de oorzaak tast de Efteling nog in het duister. Gezien de locatie en het tijdstip sluit men uit dat er sprake was van een smeulende sigaret. "Er is geen rook of vuur te zien geweest. Daardoor is het niet direct opgemerkt."



Joris en de Draak was onlangs vijf weken buiten gebruik voor een onderhoudsbeurt. Ook in november en december moesten bezoekers de baan wekenlang missen in verband met geplande werkzaamheden. Daarnaast was er dit jaar al meermaals sprake van ongeplande noodreparaties.