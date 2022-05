Kermis

Bizar ongeluk op Duitse kermis: draaiende bank raakt los

Bezoekers van een Duitse kermis kregen afgelopen vrijdag de schrik van hun leven. Tijdens een ritje in de attractie American Trip raakte één van de armen van de draaiende bank los. Daardoor klapte de bank met een harde knal op de vloerplaat. Een korte video van het voorval verscheen op TikTok.



De attractie van exploitant Traber werd gebouwd door het Tsjechische bedrijf Kilián. Het incident vond rond 22.00 uur plaats op de kermis in de Duitse plaats Altenkirchen, gelegen in deelstaat Rijnland-Palts. Een 19-jarige vrouw klaagde na afloop over pijn. De andere vijftien passagiers kwamen met de schrik vrij.

Pas nadat de vrouw zich meldde, een uur na het ongeluk, werden de plaatselijke autoriteiten op de hoogte gebracht van het ongeval. Vervolgens is er een onderzoek ingesteld naar de oorzaak. De eerste bevindingen wijzen erop dat een splitpen los is gekomen, meldt een regionale nieuwssite.



Gecontroleerd

De kermisorganisatie liet aanvankelijk weten dat het technisch mankement kon ontstaan doordat de attractie tijdens de coronacrisis lang stilstond. Die uitleg werd echter al snel naar het rijk der fabelen verwezen: attracties die niet draaien, worden immers ook regelmatig gecontroleerd. Bovendien reisde de American Trip de afgelopen jaren gewoon rond.