Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen verwelkomt Coca-Cola Freestyle-automaten

Bezoekers van Attractiepark Slagharen kunnen voortaan meer dan honderd verschillende frisdranksmaken proeven tijdens een dagje uit. In het park zijn nu Coca-Cola Freestyle-automaten te vinden. Daarmee is het mogelijk om te kiezen uit talloze frisdranksmaken en zelf smaakcombinaties te maken.



Een primeur, want Slagharen is het eerste pretpark van Nederland met Coca-Cola Freestyle-machines. De Efteling volgt zeer binnenkort. Dierentuin Wildlands in Emmen introduceerde het systeem in 2020. Twee zusterparken van Slagharen - Bobbejaanland in België en Movie Park Germany in Duitsland - hebben sinds kort eveneens Freestyle-automaten in huis. In Slagharen kreeg het concept de naam Soda Factory.

Het Overijsselse park heeft gekozen voor een ander beleid dan de Efteling: hier kunnen bezoekers wél gebruikmaken van onbeperkt bijvullen. Voor 14,50 euro is het mogelijk om een grote beker de hele dag te vullen. Wie twee bekers tegelijk aanschaft, is 12 euro per stuk kwijt. Vanaf drie bekers kosten ze 11 euro per stuk.



Activeren

De plastic bekers zijn herbruikbaar. Bezoekers die meerdere dagen naar Slagharen gaan, zoals vakantiegasten en abonnementhouders, kunnen een oude beker voor 9,95 euro per dag opnieuw activeren. Dat werkt met behulp van een chip in de beker. Vervolgens kan er weer een hele dag frisdrank getapt worden.



De automaten bevatten Coca-Cola, Fanta, Fuze Tea, BonAqua, Mezzo Mix, Aquarius en Sprite, met smaakvariaties als kers, limoen, citroen, limoen, sinaasappel, druif, perzik, framboos, aardbei en vanille. Er zijn ook opties te selecteren zonder suiker, zonder koolzuur en zonder cafeïne.



Percentages

Om in westernsferen te blijven, staat op de bekers de tekst "Fill it up cowboy". Ze zijn te koop bij souvenirwinkel Main Store in de Main Street, de Guest Service en de Music Hall. Later moeten de bekers ook aangeboden worden bij een zogeheten Fill Up Station. Met behulp van de gratis Coca-Cola Freestyle-app is het mogelijk om verschillende smaakcombinaties samen te voegen - inclusief gewenste percentages - en op te slaan.