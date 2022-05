Efteling

Brabander beplakt zijn toilet met 626 Efteling-dukaten

Voor Efteling-fan Joeri Damen (31) is elk toiletbezoek tegenwoordig een sprankelende ervaring. De Brabander heeft zijn toilet namelijk beplakt met vele honderden Efteling-dukaten. Tijdens het toiletteren bevindt hij zich onder een gigantische verzameling van munten, afkomstig uit het achterwerk van Ezeltje Strek Je.



Damen kwam twee jaar geleden al in het nieuws met zijn uitbundig gedecoreerde Efteling-toilet. In de tussentijd zat hij niet stil: hij voegde verschillende decorstukken toe. Daarnaast had hij na twee jaar sparen genoeg Efteling-dukaten om het volledige plafond mee te beplakken.

In totaal waren er maar liefst 626 exemplaren nodig. Vijftien daarvan doneerde de Efteling, als een gebaar van goede wil. Ook familie, vrienden en twee buurmeisjes hielpen mee. Eén dukaat kost 50 eurocent. Het plafond vertegenwoordigt dus een waarde van 313 euro. Op de munten dansen nu de bekende Rode Schoentjes.



Zoon

De laatste dukaat is voor Damen extra speciaal. "Sinds drie maanden ben ik vader van een prachtige zoon, Tygo", vertelt hij aan Looopings. "Het laatste muntje voor het plafond is gehaald tijdens zijn eerste bezoek aan de Efteling, toen hij vier weken oud was."



Naast de honderden munten heeft de Efteling-liefhebber zijn bijzondere toilet de afgelopen jaren aangekleed met onder meer een glazen muiltje, een bordje met Klein Duimpje, een speeldoosje, een mijnlamp geïnspireerd op Baron 1898, een toiletbord van Bäckerei Krümel, een Symbolica-sleutel en een prullenbak in de stijl van De Vliegende Hollander. De decoraties maakte hij grotendeels zelf. "En als je toiletpapier pakt, hoor je nu ook: 'Papier hier, papier hier'."