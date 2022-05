Le Pal

Frans pretpark vervangt 4D-bioscoop door interactieve darkride

Het Franse attractie- en dierenpark Le Pal gaat een interactieve darkride bouwen. Daarvoor heeft het park, gelegen in departement Allier, een overeenkomst gesloten met de Belgische firma BoldMove Nation en de Canadese fabrikant Triotech. Het gaat om een compact model van het type 'smash & reload', waarbij bezoekers vanuit karretjes schieten op schermen.



In een persbericht wordt gesproken over "een weerbestendige overdekte attractie voor alle leeftijden". De darkride wordt gebouwd op de huidige plek van de 4D-bioscoop Ciné Dynamik. "Het is tijd om onze verouderde cinema te vervangen door iets totaal anders", zegt Le Pal-directeur Arnaud Bennet. Hij was naar eigen zeggen op zoek naar "een meeslepende ervaring voor het hele gezin".

Het verhaal achter de attractie draait om gemuteerde paddenstoelen die een dorp aanvallen. Bennet belooft "veel humor en een subtiele boodschap over duurzaamheid, die perfect aansluit bij onze visie". BoldMove bedacht het concept, Triotech zorgt voor het ritsysteem en de interactiviteit. Voor de 3D-animaties wordt samengewerkt met de Franse studio Polymorph.



Herladen

De attractie bestaat uit vijf scènes. In de voertuigen komen niet alleen pistolen, maar ook knoppen om de pistolen te herladen. "Veel bezoekers zullen geneigd zijn om meerdere ritjes te maken om hun score te verbeteren", denkt operationeel directeur Bruno Cambon van Le Pal. De theoretische capaciteit bedraagt maximaal vierhonderd personen per uur.