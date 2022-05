Wildlands Adventure Zoo Emmen

Robot serveert maaltijden in restaurant Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Adventure Zoo Emmen introduceert als eerste attractie- en dierenpark van Nederland een serveerrobot in de horeca. Bezoekers van de Drentse dierentuin worden vanaf vandaag bediend door een rijdende robot met de naam A.I.S.A. Die afkorting staat voor Artificial Intelligence Serving Assistent.



Het systeem is vooralsnog alleen actief in Momma's Restaurant, de eetgelegenheid in themagebied Serenga. Bezoekers kunnen daar eten en drinken bestellen met behulp van een QR-code op de tafels. Als een bestelling gereed is, brengt de robot de maaltijden rond.

Wildlands zegt trots te zijn op de primeur. "Als park pionieren we graag en staan we bekend om ons avontuurlijke karakter", laat horecamanager Richard Dekkers weten. A.I.S.A. is volgens hem niet alleen een nuttig. "Ze zorgt ook voor een extra beleving. En ze rijdt elektrisch, dus is nog duurzaam ook."



Bavianen

Het park benadrukt dat er geen personeel vervangen wordt: de nieuwe mechanische medewerker dient slechts ter ondersteuning. Momma's Restaurant is te vinden naast de bavianen. Er staan onder meer broodjes en burgers op het menu.