Walibi Holland

Walibi Holland heeft laatste sigarettenautomaat verwijderd

In Walibi Holland zijn tegenwoordig geen sigarettenautomaten meer te vinden. Het pretpark blijkt de laatste automaat afgelopen seizoen stilletjes weggehaald te hebben. Voorheen konden bezoekers nog pakjes sigaretten kopen in het American Café, gelegen in de Main Street.



Dat is vandaag de dag niet meer mogelijk, bevestigt een Walibi-woordvoerster aan Looopings. Ook in vakantiepark Walibi Village zijn anno 2022 geen sigaretten meer verkrijgbaar. Rokende bezoekers die zonder sigaretten komen te zitten, hebben dus pech.

Waarom is het attractiepark gestopt met de verkoop van sigaretten? "We gaan mee met de tijd", legt de voorlichtster uit. "Je ziet dat onze doelgroep - jongeren en gezinnen met kinderen - hier geen behoefte meer aan heeft. Niet voor niets hebben we in ons kindergebied Walibi Play Land al enkele jaren een volledig rookverbod."



Wachtrijen

In de rest van Walibi mag op dit moment nog wel gerookt worden, met uitzondering van wachtrijen, attracties en horecagelegenheden. Daarmee hanteert Walibi hetzelfde beleid als bijvoorbeeld de Efteling, Toverland, Duinrell en Blijdorp.