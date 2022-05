Holiday Park

Pinautomaat in Duits Plopsa-pretpark Holiday Park opgeblazen

Holiday Park is vanochtend opgeschrikt door een plofkraak. Criminelen hebben een pinautomaat in het Duitse pretpark opgeblazen, zo meldt de politie. Naar de daders wordt nog gezocht. Daarbij is ook een politiehelikopter ingezet, vooralsnog zonder resultaat.



"Het vermoeden bestaat dat er explosieven zijn gebruikt", laten de autoriteiten weten. "Of de daders geld buitgemaakt hebben, wordt nog onderzocht." Over de omvang van de schade kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

Men zoekt naar personen die meer informatie hebben over de plofkraak. Holiday Park is onderdeel van de Plopsa Group. Het attractiepark, gelegen in de deelstaat Rijnland-Palts, gaat deze maand alleen in de weekenden open. Vandaag zijn er dus geen bezoekers aanwezig.