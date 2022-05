Disneyland Paris

Video: Doctor Strange treedt op in Marvel-hotel Disneyland Paris

Gasten van het Marvel-hotel in Disneyland Paris kunnen de komende weken superheld Doctor Strange tegen het lijf lopen. Vanwege het verschijnen van de nieuwe bioscoopfilm Doctor Strange in the Multiverse of Madness maakt het Marvel-personage regelmatig zijn opwachting in de hotellobby.



In de weekenden is Doctor Strange aanwezig voor meet-and-greets en interactieve activiteiten. Daarbij leert hij aanwezige kinderen de fijne kneepjes van het superheldenvak. Ze kunnen ook met hem op de foto.

Disney's Hotel New York - The Art of Marvel, zoals het hotel wordt genoemd, staat volledig in het teken van Marvel-kunstwerken. Spider-Man heeft er zijn eigen meet-and-greet-locatie. Verder zijn er speciale fotopunten met Marvel-decors.



Avengers Campus

Komende zomer opent Disneyland Paris een Marvel-themadeel in het Walt Disney Studios Park: Avengers Campus. Daar wordt al sinds 2019 aan gewerkt. Er komen attracties rond Spider-Man, Iron Man en Captain America. Ook andere Marvel-figuren zullen zich laten zien.