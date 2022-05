PortAventura World

Video van huwelijksaanzoek in 76 meter hoge achtbaan gaat viral

Een video van een bijzonder huwelijksaanzoek in het Spaanse pretparkresort PortAventura World gaat viral op TikTok. In het filmpje is te zien hoe een bezoeker zijn vriendin ten huwelijk vraagt op de lift van de 76 meter hoge rollercoaster Shambhala, enkele seconden voordat de trein met 134 kilometer per uur naar beneden stort.



De vrouw is overduidelijk overdonderd. Uiteindelijk heeft ze wel ja gezegd, vertelt ze in een andere video. De beelden, die op TikTok enkele honderdduizenden keren zijn bekeken, werden inmiddels ook opgepikt door Spaanse media. Het verloofde koppel gaf zelfs een interview op tv.

Shambhala is één van de hoogste en snelste achtbanen van Europa. Alleen Hyperion (77 meter) in het Poolse Energylandia en Red Force (112 meter) in Ferrari Land, onderdeel van PortAventura World, zijn nog hoger. Verder gaat lanceerachtbaan Furius Baco in PortAventura nog iets harder dan Shambhala; 135 kilometer per uur.