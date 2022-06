Lego Discovery Centre Brussels

Lego-pretpark in Brussel vanaf vandaag open voor publiek

Het allereerste Lego-pretpark van België is nu open voor publiek. In Lego Discovery Centre Brussels kunnen jonge bezoekers zich enkele uren vermaken met Lego-attracties en interactieve Lego-speelgebieden. Het overdekte attractiepark van 3000 vierkante meter is ondergebracht in winkelcentrum Docks Bruxsel.



De initiatiefnemers spreken over een "belevingscentrum", met als belangrijkste onderdelen de interactieve darkride Imagination Express, een 4D-bioscoop en de miniatuurstad Mini World, waar Belgische bezienswaardigheden zijn nagebouwd met behulp van 1,5 miljoen Lego-steentjes. Daar is 6600 uur aan gewerkt. Men belooft in totaal twaalf verschillende zones.

De opzet is vergelijkbaar met het Legoland Discovery Centre in Scheveningen, dat vorig jaar openging. In de tussentijd heeft eigenaar Merlin Entertainments wel gekozen voor een subtiele naamswijziging binnen het concept: nieuwe vestigingen worden niet meer aangeduid als Legoland, om verwarring met de grote Legoland-parken in Denemarken, Duitsland en Groot-Brittannië te voorkomen.



Sea Life

Reguliere tickets kosten online 22,95 euro per persoon. Er wordt gewerkt met tijdslots. Zoals bij alle Discovery Centres mogen volwassenen alleen naar samen met minimaal één kind. Bedrijfsleider is Michelle Hoeneveld uit Nederland, die eerder Sea Life Blankenberge en Sea Life Helsinki onder haar hoede nam.



Eigenaar Merlin speelt ook al een tijdje met het idee voor een groot Legoland-park in de Belgische stad Charleroi, maar rond dat project is al het even stil.